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Москвичам объяснили, кого коснётся переход на удалёнку

Организовать рабочие места на дому рекомендовали для половины офисных сотрудников.

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Фото © Pixabay

С 5 октября столичные работодатели должны перевести на удалённый формат работы не менее 30% от трудового коллектива, однако это касается только сотрудников офисов. В сферах торговли и промышленности, на предприятиях могут находиться все работники, чьё присутствие необходимо. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа — необходимо присутствие на месте, конечно же, на них это ограничение распространяться не будет,приводит его слова РИА "Новости".

Ефимов отметил, что практика работы из дома должна помочь в борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом в российской столице, на это указывают показатели прошлых месяцев. По подсчётам властей, с понедельника, 5 октября, на удалёнку перейдёт порядка двух миллионов москвичей. Вице-мэр также указал, что работодателям рекомендуют постепенно вывести из офисов до половины штата.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября переход на удалённый режим работы станет обязательным. По словам градоначальника, решение обусловлено ситуацией вокруг коронавируса, сложившейся в столице.

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