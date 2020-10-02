Москвичам объяснили, кого коснётся переход на удалёнку

С 5 октября столичные работодатели должны перевести на удалённый формат работы не менее 30% от трудового коллектива, однако это касается только сотрудников офисов. В сферах торговли и промышленности, на предприятиях могут находиться все работники, чьё присутствие необходимо. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

— Когда мы говорим про промышленные предприятия, особенно те из них, которые имеют непрерывный цикл, мы понимаем, что тут невозможна дистанционная работа — необходимо присутствие на месте, конечно же, на них это ограничение распространяться не будет, — приводит его слова РИА "Новости".

Ефимов отметил, что практика работы из дома должна помочь в борьбе с ростом заболеваемости коронавирусом в российской столице, на это указывают показатели прошлых месяцев. По подсчётам властей, с понедельника, 5 октября, на удалёнку перейдёт порядка двух миллионов москвичей. Вице-мэр также указал, что работодателям рекомендуют постепенно вывести из офисов до половины штата.