Учёные обнаружили способность коронавируса становиться более заразным

С момента начала пандемии коронавирус непрерывно мутирует и повышает свою заразность для человека. К такому выводу пришла группа учёных из лаборатории структурной биологии заболеваний Института Фрэнсиса Крика в Великобритании, передаёт Fox News.

— Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения, — говорится в исследовании.

В ходе эксперимента специалисты выяснили, что шипы вируса, являющиеся "отмычкой" к клеткам организма жертвы, могут менять форму. Так они защищаются от распознавания антителами. В лабораторных условиях на подбор нового "ключа" ушло около минуты, в реальности времени может понадобиться больше.