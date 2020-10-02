Учёные обнаружили способность коронавируса становиться более заразным

С момента начала пандемии коронавирус непрерывно мутирует и повышает свою заразность для человека. К такому выводу пришла группа учёных из лаборатории структурной биологии заболеваний Института Фрэнсиса Крика в Великобритании, передаёт Fox News.
Коронавирус как предвестник климатической катастрофы. Учёные связывают эпидемии с глобальным потеплениемЕсли сравнить даты эпидемий прошлых веков и данные о природных явлениях в те времена, легко заметить интересные совпадения.
— Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения, — говорится в исследовании.
В ходе эксперимента специалисты выяснили, что шипы вируса, являющиеся "отмычкой" к клеткам организма жертвы, могут менять форму. Так они защищаются от распознавания антителами. В лабораторных условиях на подбор нового "ключа" ушло около минуты, в реальности времени может понадобиться больше.
За последние месяцы это не первая работа, подтверждающая поразительную активность мутаций коронавируса, с момента начала пандемии его заразность выросла почти в два раза. Причём появляются также новые ответвления — как "общечеловеческие", так и региональные. Как это вышло, например, в Индонезии.
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