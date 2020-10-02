Проценко назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в Москве

Рост заболеваемости коронавирусом в столице вызван совокупностью ряда факторов. Он указывает на то, что горожане "немного расслабились" в вопросе соблюдения необходимых мер профилактики, заявил главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
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— Много факторов совпало. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, соблюдать строгую гигиену рук, вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования, — сказал он в интервью РИА "Новости".
Помимо этого начался новый учебный год и занятия в школах, предприятия перевели сотрудников с удалёнки в обычный формат, что также привело к сокращению социальной дистанции, отметил специалист.
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Проценко также добавил, что компетенция врачей повысилась, им стало легче прогнозировать лечение для каждого случая. При этом он выразил надежду, что справиться с наплывом пациентов удастся в том числе с помощью вакцинации.
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