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Проценко назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в Москве

Справиться с ситуацией должна помочь в том числе вакцинация, отметил он.

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Фото © Михаил Терещенко / ТАСС

Рост заболеваемости коронавирусом в столице вызван совокупностью ряда факторов. Он указывает на то, что горожане "немного расслабились" в вопросе соблюдения необходимых мер профилактики, заявил главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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Власти будут вынуждены принять более жёсткие меры, если рост числа пациентов с CoViD-19 продолжится.

Много факторов совпало. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, соблюдать строгую гигиену рук, вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования,сказал он в интервью РИА "Новости".

Помимо этого начался новый учебный год и занятия в школах, предприятия перевели сотрудников с удалёнки в обычный формат, что также привело к сокращению социальной дистанции, отметил специалист.

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Она сопровождала главу Белого дома на прошедших предвыборных дебатах.

Проценко также добавил, что компетенция врачей повысилась, им стало легче прогнозировать лечение для каждого случая. При этом он выразил надежду, что справиться с наплывом пациентов удастся в том числе с помощью вакцинации.

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