Проценко назвал причины роста заболеваемости коронавирусом в Москве

Рост заболеваемости коронавирусом в столице вызван совокупностью ряда факторов. Он указывает на то, что горожане "немного расслабились" в вопросе соблюдения необходимых мер профилактики, заявил главный врач московской инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

— Много факторов совпало. Безусловно, мы все немного расслабились, перестали носить маски, соблюдать строгую гигиену рук, вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые нарушают социальную дистанцию и увеличивают риск инфицирования, — сказал он в интервью РИА "Новости".

Помимо этого начался новый учебный год и занятия в школах, предприятия перевели сотрудников с удалёнки в обычный формат, что также привело к сокращению социальной дистанции, отметил специалист.

Проценко также добавил, что компетенция врачей повысилась, им стало легче прогнозировать лечение для каждого случая. При этом он выразил надежду, что справиться с наплывом пациентов удастся в том числе с помощью вакцинации.