Собянин — о ситуации с коронавирусом в Москве: На грани, критична

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в городе. Он указал, что рекомендации компаниям перевести сотрудников на удалёнку не дали почти никакого эффекта — это заметно по ситуации на дорогах и в общественном транспорте.

— Ситуация сегодня на грани, критична, и, если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жёсткие меры, — заявил градоначальник в интервью телеканалу "Россия-1".

Напомним, мэр столицы подписал указ, согласно которому с 5 октября переход на удалённый режим работы станет обязательным. Трудиться не из офиса должны не менее 30% сотрудников московских предприятий, все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.