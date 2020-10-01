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Собянин — о ситуации с коронавирусом в Москве: На грани, критична

Власти будут вынуждены принять более жёсткие меры, если рост числа пациентов с CoViD-19 продолжится.

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Фото © VK / mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в городе. Он указал, что рекомендации компаниям перевести сотрудников на удалёнку не дали почти никакого эффекта — это заметно по ситуации на дорогах и в общественном транспорте.

Ситуация сегодня на грани, критична, и, если не остановим рост заболеваний, госпитализаций, мы будем вынуждены принимать более жёсткие меры, — заявил градоначальник в интервью телеканалу "Россия-1".

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Не соблюдающих переход на удалённый режим работодателей могут начать наказывать.

Напомним, мэр столицы подписал указ, согласно которому с 5 октября переход на удалённый режим работы станет обязательным. Трудиться не из офиса должны не менее 30% сотрудников московских предприятий, все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Ранее Собянин заверил, что в столице нет второй волны эпидемии коронавируса, однако призвал не упрощать ситуацию, так как она сложная.

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Мэр также предупредил, что в городе ожидается по три тысячи новых заболевших в сутки.

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