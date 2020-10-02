Трамп сдал тест на коронавирус после заражения советницы и ушёл на карантин

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил информацию о заражении одного из своих ближайших советников коронавирусом. Из-за инфекции в организме Хоуп Хикс политику и его супруге Меланье пришлось сдать тест на CoViD-19.

— Да, у неё был позитивный тест, я об этом только узнал. Она много работает, много масок, постоянно носит маски. Я только что сдал тест, — сообщил американский лидер в эфире телеканала Fox News.

По словам лидера Штатов, результатов анализов они с супругой будут ожидать, сидя на карантине.

— Мы с первой леди ждём результатов наших тестов. А пока мы начнём наш карантинный процесс! — написал Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере".

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Напомним, о том, что Хоуп Хикс заразилась CoViD-19, сообщило агентство Bloomberg. Известно также, что она сопровождала главу государства на прошедших 29 сентября предвыборных дебатах, а также на митинге в Миннесоте.