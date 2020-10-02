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Трамп сдал тест на коронавирус после заражения советницы и ушёл на карантин

Хикс работала без единой передышки, отметил американский лидер.

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Фото © ТАСС / AP

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил информацию о заражении одного из своих ближайших советников коронавирусом. Из-за инфекции в организме Хоуп Хикс политику и его супруге Меланье пришлось сдать тест на CoViD-19.

Да, у неё был позитивный тест, я об этом только узнал. Она много работает, много масок, постоянно носит маски. Я только что сдал тест, — сообщил американский лидер в эфире телеканала Fox News.

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Кандидаты на пост главы Белого дома вообще не говорили о проблемах Штатов, отметил он.

По словам лидера Штатов, результатов анализов они с супругой будут ожидать, сидя на карантине.

Мы с первой леди ждём результатов наших тестов. А пока мы начнём наш карантинный процесс! — написал Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере".

Напомним, о том, что Хоуп Хикс заразилась CoViD-19, сообщило агентство Bloomberg. Известно также, что она сопровождала главу государства на прошедших 29 сентября предвыборных дебатах, а также на митинге в Миннесоте.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего статистику по коронавирусу, в Штатах выявлено более 7,2 миллиона случаев инфицирования, умерло свыше 207 тысяч пациентов.

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