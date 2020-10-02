Евро вновь пересёк отметку в 92 рубля. Вслед за ним дорожает и доллар

Курс евро по отношению к рублю поднялся выше 92 рублей, закрепившись на отметке в 92,005 рубля. Это следует из данных Московской биржи.
Традиционно вслед за европейской валютой выросла и валюта американская. Так, в один момент доллар был зафиксирован на отметке в 78,51 рубля.
Доллар — по 90, а евро — по 100? На сколько ещё может подорожать валютаНа валютном рынке — переполох. Евро обновил максимум с января 2016 года. Доллар так дорого не стоил с апреля. Экономисты сходятся во мнении, что это ещё не предел. Лайф разбирался, почему валюта взлетела в цене и каких новых высот может достичь уже в ближайшее время.
Это не рекордный рост иностранной валюты по отношению к рублю за последнее время. Напомним, что несколько дней назад евро пробил порог в 93 рубля, что стало самым большим значением с 2016 года.
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