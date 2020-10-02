Евро вновь пересёк отметку в 92 рубля. Вслед за ним дорожает и доллар

Доллар — по 90, а евро — по 100? На сколько ещё может подорожать валюта На валютном рынке — переполох. Евро обновил максимум с января 2016 года. Доллар так дорого не стоил с апреля. Экономисты сходятся во мнении, что это ещё не предел. Лайф разбирался, почему валюта взлетела в цене и каких новых высот может достичь уже в ближайшее время.