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Лайф узнал, из-за чего начался конфликт в Сыктывкаре. Дебошир сам вызвал полицейских, на которых потом напал

Мужчина заявил, что его возлюбленная якобы душит маленького ребёнка.

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Фото © Pixabay

Житель Сыктывкара Александр Р., напавший с ножом на полицейских, сам вызвал правоохранителей, забрав телефон у жены во время ссоры.

Как сообщил источник Лайфа, гражданская супруга дебошира позвонила сотрудникам правопорядка, так как мужчина вёл себя неадекватно и скандалил. Однако тот выхватил телефон из её рук и заявил полицейским, что якобы женщина душит маленького ребёнка. Через десять минут на месте уже были два правоохранителя и сотрудник ПДН, которые стали разбираться в ситуации.

Когда её присутствие не было нужно, женщина забрала малыша и уехала к своей маме. Трагические события произошли после её отъезда.

Соседи семьи отмечают, что не очень хорошо знали Александра, но не слышали каких-либо ссор и скандалов между супругами. Однако мужчина время от времени выпивал.

Как выяснилось, Александр не работает с 2015 года, а содержит семью с двумя детьми 2,5 и 6 лет только его гражданская жена, из-за чего у супругов часто бывали ссоры. Однако мужчина и сам был не рад такому положению вещей, поэтому пытался куда-нибудь устроиться. В начале текущего года его увлекло новое хобби — некая наука о происхождении Света, религия Древней Руси и древние языки. Александр занимался этим постоянно, что не нравилось его возлюбленной. Это стало ещё одной причиной для регулярных ссор.

Видео © LIFE

В последние месяцы всё было спокойно, но за три дня до происшествия Александр заявил, что "смог найти путь". Это насторожило супругу, она пыталась поговорить с сожителем, однако разговор перерос в новый скандал, его пиком стали события ночи 2 октября.

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Коллеги мужчины отмечают, что он был добрым и неконфликтным.

Как ранее сообщал Лайф, в результате нападения один из правоохранителей погиб, второй получил ранение. Сам дебошир покончил с собой.

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