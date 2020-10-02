Назван размер штрафов за нарушение правил по удалёнке в Москве

Штраф для организаций в Москве, которые не станут переводить на удалённую работу треть своих сотрудников, может достигать миллиона рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на власти столицы.
— Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека либо совершения правонарушения повторно на должностных лиц будет налагаться административный штраф от 300 до 500 тыс. рублей, на юрлиц и ИП — от 500 тыс. до миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, — сообщил агентству начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Москвичам объяснили, кого коснётся переход на удалёнкуОрганизовать рабочие места на дому рекомендовали для половины офисных сотрудников.
Чиновник отметил, что внеплановые проверки будут назначены в соответствии с действующим законодательством в отношении предприятий и организаций, которые нарушают санитарно-эпидемиологические требования. Он напомнил, что применяемые меры нужны для сдерживания темпов распространения CoViD-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за роста заболеваемости власти приняли решение с 5 октября обязать работодателей перевести на удалёнку не менее 30% работников.
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