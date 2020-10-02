Назван размер штрафов за нарушение правил по удалёнке в Москве

Штраф для организаций в Москве, которые не станут переводить на удалённую работу треть своих сотрудников, может достигать миллиона рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на власти столицы.

— Сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей составляет от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека либо совершения правонарушения повторно на должностных лиц будет налагаться административный штраф от 300 до 500 тыс. рублей, на юрлиц и ИП — от 500 тыс. до миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, — сообщил агентству начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Чиновник отметил, что внеплановые проверки будут назначены в соответствии с действующим законодательством в отношении предприятий и организаций, которые нарушают санитарно-эпидемиологические требования. Он напомнил, что применяемые меры нужны для сдерживания темпов распространения CoViD-19.