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Ozon выходит на биржу США для поиска инвесторов

Компания работала в России в течение 22 лет без прибыли. В США её оценили в $3–5 млрд.

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Фото © Shutterstock

Маркетплейс Ozon подал документы для выхода на биржу США. Информацию подтвердила площадка на официальном сайте.

Компания направила проект заявления о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Количество акций и ценовой диапазон пока не определены. Ozon планирует выйти на биржу после проверки комиссии, точная дата неизвестна.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Ozon может выйти на биржу в конце 2020-го или начале 2021 года. По его сведениям, бизнес компании может быть оценён в $3–5 млрд. В качестве глобальных координаторов размещения выбраны Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.

Ozon работает в России с 1998 года. Все 22 года ретейлер не получал прибыль. В первом полугодии 2020-го оборот площадки составил 77,4 млрд руб., это на 152% больше год к году. При этом данных о прибыли по-прежнему нет.

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