Ozon выходит на биржу США для поиска инвесторов

Маркетплейс Ozon подал документы для выхода на биржу США. Информацию подтвердила площадка на официальном сайте.

Компания направила проект заявления о регистрации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Количество акций и ценовой диапазон пока не определены. Ozon планирует выйти на биржу после проверки комиссии, точная дата неизвестна.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Ozon может выйти на биржу в конце 2020-го или начале 2021 года. По его сведениям, бизнес компании может быть оценён в $3–5 млрд. В качестве глобальных координаторов размещения выбраны Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.