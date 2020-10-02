По всей России включили сирены. Но тревога учебная — видео

Видеозаписи из разных регионов страны в редакцию Лайфа прислали гражданские журналисты через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

МЧС России сегодня по всей стране проверяет работоспособность системы оповещения населения. О звуках сирен сообщают жители многих регионов РФ.

— Целью тренировки является отработка своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения, — сообщали ранее в ведомстве.

Ведомство проверит электросирены и громкоговорители, установленные на улицах городов и других населённых пунктов. Отмечается, что на некоторое время может быть прервано телевещание. В МЧС призвали сохранять спокойствие и напомнили, что проверка является плановым мероприятием.