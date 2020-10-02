По всей России включили сирены. Но тревога учебная — видео

МЧС России сегодня по всей стране проверяет работоспособность системы оповещения населения. О звуках сирен сообщают жители многих регионов РФ.
— Целью тренировки является отработка своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения, — сообщали ранее в ведомстве.
Власти Турции не имеют претензий к пожарным с российского самолёта. А МЧС РФ не имеет к ним отношенияЛетательные аппараты накануне напугали жителей Антальи "опасными манёврами".
Ведомство проверит электросирены и громкоговорители, установленные на улицах городов и других населённых пунктов. Отмечается, что на некоторое время может быть прервано телевещание. В МЧС призвали сохранять спокойствие и напомнили, что проверка является плановым мероприятием.
Ранее Лайф показывал кадры села под Воронежем, в котором мощный пожар уничтожил 50 строений, более 20 из которых были жилыми.
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