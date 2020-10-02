Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В селе под Воронежем пожар уничтожил 50 строений. Лайф снял масштабы бедствия с коптера

На кадрах — остовы зданий и почерневшая от огня земля.

28

Видео © LIFE

Лайф публикует снятые с коптера кадры из села Николаевка Воронежской области, где крупный пожар уничтожил в общей сложности 50 строений, в том числе 21 жилой дом.

"Пришла с работы — вся улица горит". В селе под Воронежем огонь добрался до домов — видео

Возгорание может дойти и до соседних деревень.

Как видно на кадрах, от многих зданий остались только остовы, на одной из улиц огненная стихия буквально смела несколько находящихся по соседству подворий, а земля вокруг населённого пункта почернела.

По данным регионального правительства, возгорание началось после падения дерева на линию электропередачи. От искр загорелась лесная подстилка и сухие листья, затем огонь переметнулся на строения. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело, в регионе из-за лесных пожаров введён режим ЧС.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.