В селе под Воронежем пожар уничтожил 50 строений. Лайф снял масштабы бедствия с коптера

Видео © LIFE

Лайф публикует снятые с коптера кадры из села Николаевка Воронежской области, где крупный пожар уничтожил в общей сложности 50 строений, в том числе 21 жилой дом.

Как видно на кадрах, от многих зданий остались только остовы, на одной из улиц огненная стихия буквально смела несколько находящихся по соседству подворий, а земля вокруг населённого пункта почернела.