В селе под Воронежем пожар уничтожил 50 строений. Лайф снял масштабы бедствия с коптера

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Лайф публикует снятые с коптера кадры из села Николаевка Воронежской области, где крупный пожар уничтожил в общей сложности 50 строений, в том числе 21 жилой дом.
"Пришла с работы — вся улица горит". В селе под Воронежем огонь добрался до домов — видеоВозгорание может дойти и до соседних деревень.
Как видно на кадрах, от многих зданий остались только остовы, на одной из улиц огненная стихия буквально смела несколько находящихся по соседству подворий, а земля вокруг населённого пункта почернела.
По данным регионального правительства, возгорание началось после падения дерева на линию электропередачи. От искр загорелась лесная подстилка и сухие листья, затем огонь переметнулся на строения. По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело, в регионе из-за лесных пожаров введён режим ЧС.
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