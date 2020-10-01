Адвокат назвал единственное условие для смягчения приговора Ефремову

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что единственная возможность для актёра Михаила Ефремова смягчить приговор суда по делу о смертельном ДТП — полное раскаяние. Об этом он сказал в эфире НСН.
По мнению защитника, сейчас артист понимает, что выбранная им ранее позиция была неправильной. Жорин не исключает, что Ефремов "действительно раскаивается и готов возместить ущерб".
— Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам. Это правильный ход, — подчеркнул адвокат.
Как утверждает Жорин, есть некая вероятность того, что суд пойдёт на смягчение приговора актёру.
— Думаю, какое-то воздействие на Ефремова Пашаев (экс-адвокат артиста. — Прим. Лайфа) оказывал, — поделился своим мнением юрист.
Жорин добавил, что у актёра нет юридического образования и в подобную ситуацию он попал впервые. По словам адвоката, вероятно, что Ефремов при работе с Пашаевым "слышал то, что хотел слышать".
Ранее сообщалось, что артист заявил, что раскаивается в содеянном и готов возместить ущерб всем потерпевшим по уголовному делу. Ефремов добавил, что отказался от признания вины под давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Актёр попросил суд смягчить приговор "до пределов, не связанных с лишением свободы". Также стало известно о том, что Ефремов согласно решению суда выплатил компенсацию за моральный ущерб старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова — Валерию.
Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также обязали выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего курьера.
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