Адвокат назвал единственное условие для смягчения приговора Ефремову

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что единственная возможность для актёра Михаила Ефремова смягчить приговор суда по делу о смертельном ДТП — полное раскаяние. Об этом он сказал в эфире НСН.

По мнению защитника, сейчас артист понимает, что выбранная им ранее позиция была неправильной. Жорин не исключает, что Ефремов "действительно раскаивается и готов возместить ущерб".

— Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам. Это правильный ход, — подчеркнул адвокат.

Как утверждает Жорин, есть некая вероятность того, что суд пойдёт на смягчение приговора актёру.

— Думаю, какое-то воздействие на Ефремова Пашаев (экс-адвокат артиста. — Прим. Лайфа) оказывал, — поделился своим мнением юрист.

Жорин добавил, что у актёра нет юридического образования и в подобную ситуацию он попал впервые. По словам адвоката, вероятно, что Ефремов при работе с Пашаевым "слышал то, что хотел слышать".

Ранее сообщалось, что артист заявил, что раскаивается в содеянном и готов возместить ущерб всем потерпевшим по уголовному делу. Ефремов добавил, что отказался от признания вины под давлением бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Актёр попросил суд смягчить приговор "до пределов, не связанных с лишением свободы". Также стало известно о том, что Ефремов согласно решению суда выплатил компенсацию за моральный ущерб старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова — Валерию.