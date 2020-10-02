Евросоюз введёт санкции против Белоруссии

Евросоюз с 2 октября вводит санкции против порядка 40 официальных лиц Белоруссии, которые ответственны, по мнению ЕС, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". Об этом в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Он указал, что страны сообщества решили реализовать согласованные в августе ограничительные меры.

— Это означает, что завтра (в пятницу, 2 октября. — Прим. Лайфа) письменной процедурой будет реализован чёрный список из примерно 40 имён, — уточнил политик.

При этом Мишель добавил, что президент республики Александр Лукашенко пока не входит в чёрный список ЕС.

Добавим, что введение санкций против Белоруссии стало возможным благодаря изменению позиции Кипра, который до этого требовал ввести санкции против Турции. Страны ЕС согласились принять в отношении Анкары жёсткую резолюцию с угрозами ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Канада уже ввели санкции против Лукашенко и его окружения. К ним не присоединились США, так как Вашингтон пожелал объединить усилия с Брюсселем.