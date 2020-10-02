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Евросоюз введёт санкции против Белоруссии

Президент республики Александр Лукашенко пока не попадёт под ограничительные меры.

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Фото © Pixabay

Евросоюз с 2 октября вводит санкции против порядка 40 официальных лиц Белоруссии, которые ответственны, по мнению ЕС, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека". Об этом в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита в Брюсселе сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Он указал, что страны сообщества решили реализовать согласованные в августе ограничительные меры.

Это означает, что завтра (в пятницу, 2 октября. — Прим. Лайфа) письменной процедурой будет реализован чёрный список из примерно 40 имён, — уточнил политик.

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Они станут зеркальной реакцией страны на соответствующее решение Европы.

При этом Мишель добавил, что президент республики Александр Лукашенко пока не входит в чёрный список ЕС.

Добавим, что введение санкций против Белоруссии стало возможным благодаря изменению позиции Кипра, который до этого требовал ввести санкции против Турции. Страны ЕС согласились принять в отношении Анкары жёсткую резолюцию с угрозами ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Канада уже ввели санкции против Лукашенко и его окружения. К ним не присоединились США, так как Вашингтон пожелал объединить усилия с Брюсселем.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже почти два месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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В ведомстве отметили, что страны пытаются вмешаться в дела республики, используя площадку ООН.

23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. После этого были анонсированы санкции. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения. Сам глава государства назвал упрёки из-за тайной инаугурации "не то обидой, не то претензиями".

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