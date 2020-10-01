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Осуждённого в США Ярошенко не будут переводить в частную тюрьму

Россиянин находится на изоляции после визита к доктору.

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Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в США, не будет переведён властями страны в частную тюрьму. Об этом сообщил его адвокат Алексей Тарасов, передаёт ТАСС.

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В июне лётчику запломбировали зуб без необходимых процедур.

Он по-прежнему находится на изоляции, в карантине. Это и другая информация, которой мы обладаем, сводится к тому, что переводить его в другую тюрьму не будут,приводит агентство слова юриста.

Тарасов также напомнил, что около двух недель назад россиянин покидал пределы тюрьмы — его вывозили в больницу на консультацию к гастроэнтерологу. После визита к врачу Ярошенко до сих пор находится на карантине. Если бы его решили перевести в другое пенитенциарное учреждение, вряд ли держали бы на изоляции, отметил адвокат.

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По словам юриста, в их судьбе назревает "хорошая перспектива".

Этому нет чёткого объяснения, — уточнил Тарасов.

Он также рассказал, что условия карантина в тюрьме Данбери достаточно суровы, ведь заключённых не выпускают из камер ежедневно, а только раз в три дня — чтобы помыться и позвонить. Но при переводе из одной тюрьмы в другую изоляция обычно не длится больше десяти дней.

Ранее Лайф сообщал, что Посольство России направило в Госдеп США ноту из-за перевода Ярошенко в частную тюрьму. Супруга пилота выразила уверенность, что таким образом американские власти хотели "добить" её мужа и заставить его замолчать, не требовать освобождения и не подавать жалобы.

Лётчик Константин Ярошенко отбывает тюремное заключение в США с 2011 года. Он был приговорён к 20 годам по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Свою вину он отрицает и считает дело полностью сфабрикованным. Мужчина неоднократно подавал прошения об освобождении из-за ухудшения здоровья, но получал отказы.

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