Осуждённого в США Ярошенко не будут переводить в частную тюрьму

Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в США, не будет переведён властями страны в частную тюрьму. Об этом сообщил его адвокат Алексей Тарасов, передаёт ТАСС.

— Он по-прежнему находится на изоляции, в карантине. Это и другая информация, которой мы обладаем, сводится к тому, что переводить его в другую тюрьму не будут, — приводит агентство слова юриста.

Тарасов также напомнил, что около двух недель назад россиянин покидал пределы тюрьмы — его вывозили в больницу на консультацию к гастроэнтерологу. После визита к врачу Ярошенко до сих пор находится на карантине. Если бы его решили перевести в другое пенитенциарное учреждение, вряд ли держали бы на изоляции, отметил адвокат.

— Этому нет чёткого объяснения, — уточнил Тарасов.

Он также рассказал, что условия карантина в тюрьме Данбери достаточно суровы, ведь заключённых не выпускают из камер ежедневно, а только раз в три дня — чтобы помыться и позвонить. Но при переводе из одной тюрьмы в другую изоляция обычно не длится больше десяти дней.

Ранее Лайф сообщал, что Посольство России направило в Госдеп США ноту из-за перевода Ярошенко в частную тюрьму. Супруга пилота выразила уверенность, что таким образом американские власти хотели "добить" её мужа и заставить его замолчать, не требовать освобождения и не подавать жалобы.