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Россия создаст систему контроля космического пространства нового поколения

Её боевые возможности будут значительно выше, чем у существующих аналогов.

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Фото © Виталий Невар / ТАСС

В ближайшие годы в России будет создана система контроля околоземного космического пространства нового поколения, которая позволит вести непрерывное наблюдение за различными типами объектов в максимальном диапазоне высот. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий 15-й армией ВКС особого назначения — генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

Помимо Алтайского края, подобные комплексы планируется развернуть и в других регионах России: на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму, — уточнил он.

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По словам Сергея Суровикина, такие действия иначе как враждебными и провокационными нельзя охарактеризовать.

По словам Вышинского, основным преимуществом новой системы станет использование при её создании современной элементной базы и технологий. Это позволит "во много раз" повысить боевые возможности комплексов радиотехнического контроля. Уже сейчас отечественная орбитальная группировка насчитывает свыше 150 космических аппаратов, более 90 из которых функционируют в интересах Минобороны, остальные — в научных и общественных целях.

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Прямых аналогов машины на данный момент не существует

Помимо этого ВКС сейчас прорабатывают вопрос строительства дополнительных радиолокационных станций (РЛС), предупреждающих о ракетном нападении. Вышинский уточнил, что вокруг границ России создано сплошное радиолокационное поле и начато возведение высокопотенциальной радиолокационной станции в районе Севастополя. По планам она встанет на боевое дежурство в 2024 году.

Ранее Лайф писал, что российские ВКС получат полный контроль над поверхностью Земли к 2024 году.

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