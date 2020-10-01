Россия создаст систему контроля космического пространства нового поколения

В ближайшие годы в России будет создана система контроля околоземного космического пространства нового поколения, которая позволит вести непрерывное наблюдение за различными типами объектов в максимальном диапазоне высот. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал командующий 15-й армией ВКС особого назначения — генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

— Помимо Алтайского края, подобные комплексы планируется развернуть и в других регионах России: на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму, — уточнил он.

По словам Вышинского, основным преимуществом новой системы станет использование при её создании современной элементной базы и технологий. Это позволит "во много раз" повысить боевые возможности комплексов радиотехнического контроля. Уже сейчас отечественная орбитальная группировка насчитывает свыше 150 космических аппаратов, более 90 из которых функционируют в интересах Минобороны, остальные — в научных и общественных целях.

Помимо этого ВКС сейчас прорабатывают вопрос строительства дополнительных радиолокационных станций (РЛС), предупреждающих о ракетном нападении. Вышинский уточнил, что вокруг границ России создано сплошное радиолокационное поле и начато возведение высокопотенциальной радиолокационной станции в районе Севастополя. По планам она встанет на боевое дежурство в 2024 году.