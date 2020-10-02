Глава центра Гамалеи готов помочь заболевшему коронавирусом Дональду Трампу

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о готовности помочь заболевшему коронавирусом президенту США Дональду Трампу и первой леди Меланье Трамп. Для этого американский лидер должен официально обратиться к российским властям.
Путин направил заболевшему Трампу телеграмму со словами поддержкиРанее скорейшего выздоровления лидеру США пожелал также представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь, — приводит слова академика РИА "Новости".
Вместе с тем разработчик отечественной вакцины от коронавируса посоветовал коллегам американского президента обязательно сделать прививку.
Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус. Придётся запастись терпением и иммунитетомМедик полагает, что нынешний подъём заболеваемости был ожидаемым и не является "таким серьёзным, чтобы можно было об этом говорить".
К слову, ранее академик Гинцбург стал гостем шоу "Дайте сказать", в котором он ответил критикам российской вакцины от коронавируса и объяснил, что выработка антител — не основная задача вакцинации.
Напомним, 2 октября стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие CoViD-19 в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы главы Белого дома. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на прошедших 29 сентября предвыборных дебатах, а также на митинге в Миннесоте.
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