Глава центра Гамалеи готов помочь заболевшему коронавирусом Дональду Трампу

— Я думаю, что если они обратятся официально к российским властям, то мы сможем им помочь, — приводит слова академика РИА "Новости" .

Медик полагает, что нынешний подъём заболеваемости был ожидаемым и не является "таким серьёзным, чтобы можно было об этом говорить".

Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус. Придётся запастись терпением и иммунитетом Медик полагает, что нынешний подъём заболеваемости был ожидаемым и не является "таким серьёзным, чтобы можно было об этом говорить".

Напомним, 2 октября стало известно, что Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Тест на наличие CoViD-19 в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы главы Белого дома. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на прошедших 29 сентября предвыборных дебатах, а также на митинге в Миннесоте.