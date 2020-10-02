Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус. Придётся запастись терпением и иммунитетом

Академик РАН Виталий Зверев заявил, что победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года. Его слова приводит "Интерфакс".

— Думаю, к концу следующего года всё это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, мы справимся с пандемией, ничего страшного не случится, — пояснил он.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета добавил, пока у 70% населения не будет иммунитета, заболеваемость будет прогрессировать. Вирусолог указал, что подъём обязательно будет, но в январе-феврале ситуация с коронавирусом пойдёт на спад из-за погоды. По его словам, вирус будет попадать в РФ из-за границы, несмотря на то что въезд в страну ограничен.