Экс-депутат Госдумы решил "остановить" смерть родителей и придумал собственный метод омоложения

Бывший депутат Госдумы и Заксобрания Петербурга Константин Севенард, провозгласивший себя правнуком Матильды Кшесинской и Николая II, снова заявил о себе, на этот раз смелым и весьма необычным экспериментом по омоложению, который собирается провести на собственных пожилых родителях. Об этом сообщает Пятый канал.

— Двое пенсионеров в возрасте за 80 на полгода поселились в квартире, где специальными экранами их защищают от вредных космических частиц, — говорится в сообщении.

По словам создателя проекта, в основе старения лежит взаимодействие человеческого организма с неизвестными частицами, которые сам Севенард пока называет в свою же честь. По его предположению, если оградить тело от них, то оно не будет стареть. Чтобы это реализовать, одна из комнат квартиры была изолирована "защитными экранами" из карбоната кальция, который залили в пол, стены и потолок.

По предположению автора эксперимента, через полгода без вредного воздействия организм его родителей "омолодится", что может означать своеобразную победу над смертью. Сами пенсионеры своё согласие на участие уже дали и подписали документы. При этом официальная наука сомневается в успехе Севенарда.