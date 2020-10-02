Рабочего в Новосибирске раздавило ковшом экскаватора

В Новосибирске во время проведения ремонтных работ на улице Тайгинской рабочий оказался зажат между ковшом и радиатором экскаватора и погиб. Об этом сообщают в муниципальной аварийно-спасательной службе города.
В Подмосковье экскаватор-погрузчик насмерть сбил пожилую женщинуВодитель с места происшествия не скрывался, с ним работает полиция.
— Ковш был поднят при помощи автокрана, — говорится в сообщении.
После тело мужчины без признаков жизни передали полицейским, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее Лайф публиковал видео с места ЧП в Москве, где рабочий был погребён заживо при обрушении котлована.
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