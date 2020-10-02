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Центробанк отозвал лицензию у московского ТЭМБР-банка

Такое решение было принято в связи с неисполнением организацией федеральных законов и нормативных актов.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Центральный банк России с 2 октября текущего года отзывает лицензию у московского Коммерческого топливно-энергетического межрегионального банка реконструкции и развития (ТЭМБР). Соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. ТЭМБР неоднократно в течение года нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, из-за чего ЦБ применял соответствующие меры, которые, вероятно, не дали результата.

Центробанк продлил до конца года срок перевода пенсионеров на карты "Мир"

Ранее он заканчивался 1 октября.

Ранее Лайф рассказывал, что Центробанк РФ отозвал лицензии у "Народного банка" и "Невастройинвеста".

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