Красноярский подросток сбежал через окно из зала суда после оглашения приговора

В Красноярске подросток, обвиняемый в приобретении и хранении наркотиков, сбежал из зала суда сразу после оглашения приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных следственных органах.
В Махачкале арестовали пособника сбежавших из колонии заключённых. Он оказался родственником одного из них — видеоВсе шестеро беглецов были задержаны сегодня в Калмыкии.
Отмечается, что на заседание малолетний злоумышленник пришёл вместе с матерью и вёл себя спокойно. Однако, услышав решение судьи о девяти месяцах пребывания в центре временного содержания несовершеннолетних нарушителей, тут же подался в бега.
По информации журналистов, мать беглеца также поспособствовала успеху сына и "агрессивно препятствовала" судебным приставам, когда подросток пытался добраться до окна в соседнем помещении, расположенного на втором этаже. Несмотря на высоту прыжка, повреждений молодой человек не получил. Известно, что ранее он уже привлекался по аналогичной статье.
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