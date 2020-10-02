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Красноярский подросток сбежал через окно из зала суда после оглашения приговора

Беглеца разыскивает полиция.

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В Красноярске подросток, обвиняемый в приобретении и хранении наркотиков, сбежал из зала суда сразу после оглашения приговора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных следственных органах.

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Все шестеро беглецов были задержаны сегодня в Калмыкии.

Отмечается, что на заседание малолетний злоумышленник пришёл вместе с матерью и вёл себя спокойно. Однако, услышав решение судьи о девяти месяцах пребывания в центре временного содержания несовершеннолетних нарушителей, тут же подался в бега.

По информации журналистов, мать беглеца также поспособствовала успеху сына и "агрессивно препятствовала" судебным приставам, когда подросток пытался добраться до окна в соседнем помещении, расположенного на втором этаже. Несмотря на высоту прыжка, повреждений молодой человек не получил. Известно, что ранее он уже привлекался по аналогичной статье.

Ранее Лайф сообщал, что в Британии заклинившая входная дверь "поймала" грабителя прямо на месте преступления.

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