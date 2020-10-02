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Почти 30 жителей Якутии заразились коронавирусом от народного целителя

Всего в регионе подтверждено почти 9500 случаев.

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Фото © EPA

В Якутии 27 человек подхватили коронавирус после посещения народного целителя, который оказался заражён. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки в регионе.

Ситуация в Нюрбинском районе по случаю заболевания коронавирусной инфекцией лиц, контактировавших с целителем, находится на контроле республиканского оперативного штаба. По предварительным данным, выявлено 27 заболевших, — говорится в сообщении.

Учёные обнаружили способность коронавируса становиться более заразным

В ходе эксперимента он смог проникнуть в клетку жертвы почти за минуту.

Всего на сегодняшний день в Якутии коронавирусная инфекция выявлена почти у 9500 человек. Из них более семи тысяч уже выздоровели, а скончалось 96.

Ранее Лайф сообщал, что коронавирусом заразилась одна из сотрудниц Белого дома, работающая с президентом США Дональдом Трампом. В связи с этим американский лидер сдал тест и ушёл на карантин. Позже наличие вируса у него подтвердилось. Вместе с Трампом заразилась его жена Меланья.

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