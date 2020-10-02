Почти 30 жителей Якутии заразились коронавирусом от народного целителя

В Якутии 27 человек подхватили коронавирус после посещения народного целителя, который оказался заражён. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки в регионе.

— Ситуация в Нюрбинском районе по случаю заболевания коронавирусной инфекцией лиц, контактировавших с целителем, находится на контроле республиканского оперативного штаба. По предварительным данным, выявлено 27 заболевших, — говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в Якутии коронавирусная инфекция выявлена почти у 9500 человек. Из них более семи тысяч уже выздоровели, а скончалось 96.