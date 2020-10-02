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Путин направил заболевшему Трампу телеграмму со словами поддержки

Ранее скорейшего выздоровления лидеру США пожелал также представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами поддержки своему американскому коллеге Дональду Трампу и его супруге Меланье. Российский лидер пожелал им скорейшего выздоровления от коронавируса.

— Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом, говорится в тексте телеграммы.

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Дата вакцинации пока не определена.

Напомним, 2 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп заразились коронавирусом. Тест на наличие CoViD-19 в организме они сдали после того, как инфекция была выявлена у ближайшей советницы главы Белого дома. Известно, что Хоуп Хикс сопровождала Трампа на прошедших 29 сентября предвыборных дебатах, а также на митинге в Миннесоте.

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