Белоруссия пригрозила Евросоюзу полным разрывом дипломатических отношений

Белоруссия ввела санкции против Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики. Там добавили, что не будут публиковать санкционный список, и подчеркнули, что дальнейшие действия ЕС в отношении Белоруссии могут привести к полному разрыву дипотношений.

— Дальнейшая раскрутка ЕС "санкционного маховика" может привести к ещё более серьёзным последствиям, например, выходу Белоруссии из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия — вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений, — говорится в публикации.

В МИД страны вместо "выстраивания визовых заборов" призвали европейское содружество сплотиться в борьбе с такими актуальными на сегодняшний день проблемами, как международный терроризм, пандемия коронавирусной инфекции и экономические последствия от эпидемии, которые, по словам министерства, Европа ещё не ощутила в полной мере.

Напомним, действия Белоруссии стали ответом на введение Евросоюзом против неё санкций, о которых стало известно сегодня ночью. Как сообщал Лайф, Евросоюз с 2 октября вводит санкции против порядка 40 официальных лиц Белоруссии, которые ответственны, по мнению ЕС, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека".