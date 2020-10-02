Макрон объяснил отсутствие Лукашенко в санкционном списке ЕС

Включение Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза по Белоруссии означало бы отказ от диалога. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
При этом глава республики отметил, что Брюссель, напротив, нацелен сделать всё возможное для запуска мирных переговоров по урегулированию белорусского кризиса. По словам Макрона, диалог с Лукашенко может строиться через ОБСЕ. ЕС призывает лидера Белоруссии принять меры по установлению доверия и освободить политзаключённых, в частности экс-кандидатов в президенты, подчеркнул он.
— Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум, — пояснил Макрон.
В Белоруссии подготовили ответные санкции против ЕвросоюзаОни станут зеркальной реакцией страны на соответствующее решение Европы.
Однако, как утверждает президент Франции, в будущем его белорусского коллегу могут включить в санкционный список Брюсселя, если Лукашенко всё же откажется от общения с представителями ЕС.
Напомним, с 2 октября Евросоюз вводит санкции против порядка 40 официальных лиц Белоруссии, которые ответственны, по мнению стран — членов сообщества, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека".
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже почти два месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.
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А 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко. Несколько европейских стран и США отказались признать его законным лидером Белоруссии, а в Евросоюзе заявили, что своими действиями Лукашенко усугубляет кризис в стране. После этого были анонсированы санкции. Оппозиция республики объявила акцию неповиновения. Сам глава государства назвал упрёки из-за тайной инаугурации "не то обидой, не то претензиями".
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