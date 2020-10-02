Макрон объяснил отсутствие Лукашенко в санкционном списке ЕС

Включение Александра Лукашенко в санкционный список Евросоюза по Белоруссии означало бы отказ от диалога. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

При этом глава республики отметил, что Брюссель, напротив, нацелен сделать всё возможное для запуска мирных переговоров по урегулированию белорусского кризиса. По словам Макрона, диалог с Лукашенко может строиться через ОБСЕ. ЕС призывает лидера Белоруссии принять меры по установлению доверия и освободить политзаключённых, в частности экс-кандидатов в президенты, подчеркнул он.

— Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум, — пояснил Макрон.

Однако, как утверждает президент Франции, в будущем его белорусского коллегу могут включить в санкционный список Брюсселя, если Лукашенко всё же откажется от общения с представителями ЕС.

Напомним, с 2 октября Евросоюз вводит санкции против порядка 40 официальных лиц Белоруссии, которые ответственны, по мнению стран — членов сообщества, "за фальсификацию выборов и нарушение прав человека".