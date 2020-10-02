Голикова: Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идём в самоизоляцию

Вице-премьер России Татьяна Голикова предупредила россиян о том, что в случае недостаточного соблюдения мер профилактики коронавируса страна вынуждена будет снова уйти на самоизоляцию.

— У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идём в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся, — сказала она.

Также она указала, что рост количества заболевших коронавирусом связан в том числе с большим числом вернувшихся на работу и осенним сезоном.

— Рост серьёзный, мы его ожидали, это не какая-то новость для нас. Ожидали потому, что это связано с возвращением одновременно на работу трудовых коллективов, с другой стороны, как мы и всегда говорили, это осенне-зимний сезон, появление в популяции ОРВИ, гриппа, пневмоний, — подчеркнула вице-премьер.

Чиновница отметила, что 80–85% заболевших CoViD-19 не соблюдали меры безопасности. Голикова призвала граждан соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию. Как подчеркнула вице-премьер, росту числа заболевших коронавирусом первыми подвергаются крупные города: так, 60% прироста приходится на Москву.