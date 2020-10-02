Песков: Локдаун из-за коронавируса в России не обсуждается

Власти России не обсуждают введение нового локдауна (самоизоляции) из-за роста числа заболевших CoViD-19. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Насколько мне известно, речи об этом сейчас не ведётся. Штаб продолжает работать. Вы знаете, что и в регионах ведётся работа, в том числе вы видите решения, которые принимались Москвой. Но что касается локдауна, в настоящий момент это не обсуждается, — отметил Песков.

При этом он отметил рост заболевших, по словам представителя Кремля, ситуация требует мобилизации всех систем и на федеральном, и на региональных уровнях.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переходе предприятий города на дистанционную работу с 5 октября. Компании и учреждения должны отправить на удалёнку не менее 30% сотрудников. Также градоначальник отметил, что пока в столице нет второй волны эпидемии коронавируса, но ситуация — "на грани, критична", и, если не остановить рост заболевания, власти будут вынуждены принимать более жёсткие меры.