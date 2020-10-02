Ещё 2704 случая коронавируса выявили в Москве. Это максимум с 26 мая

За сутки в Москве выявлено 2704 новых случая коронавируса. Причём за это же время в столице после лечения выздоровело 1157 пациентов, а всего число поборовших болезнь превышает уже 251 тысячу. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Рост числа заражённых в столице объясняется целым рядом факторов. Во-первых, горожане сдают больше тестов на CoViD-19 — каждый день проводится порядка 60 тысяч исследований на коронавирус. Во-вторых, москвичи стали активнее пользоваться общественным и личным транспортом.

В-третьих, люди вернулись из отпусков, стали выходить в офисы работники, трудившиеся на удалёнке, жители других регионов приехали в столицу на сезонные заработки, студенты и школьники начали обучение. Кроме того, возобновляется и туризм — с середины июня в городе побывало уже более полутора миллионов гостей из регионов РФ. Также рост заболевших связывают с сезонными простудными заболеваниями, что характерно не только для России.