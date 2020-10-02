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В России выявили ещё 9412 случаев коронавируса

За всё время в стране было зарегистрировано 1 194 643 случая в 85 регионах.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

За последние сутки в России было выявлено 9412 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них у 27,1% отсутствовали клинические проявления болезни. Зафиксировано 186 смертей, полностью выздоровело за эти сутки 6054 человека.

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Всего в РФ зарегистрировано 1 194 643 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных выросло до 970 296. Летальных случаев за всё время — 21 077.

Вирусолог рассказал, когда Россия победит коронавирус. Придётся запастись терпением и иммунитетом

Медик полагает, что нынешний подъём заболеваемости был ожидаемым и не является "таким серьёзным, чтобы можно было об этом говорить".

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 46,8 миллиона тестов на коронавирус, из них 402 тысячи за последние сутки.

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