В Кремле заболевшему коронавирусом Трампу пожелали скорейшего и лёгкого выздоровления

В Кремле желают скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу, у которого сегодня обнаружили коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего и лёгкого выздоровления, — сказал он журналистам.

Напомним, у президента США и его супруги Мелании Трамп выявили коронавирус. Американский лидер и первая леди чувствуют себя хорошо, глава государства, вероятно, сможет выполнять свои обязанности.