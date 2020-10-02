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В Кремле заболевшему коронавирусом Трампу пожелали скорейшего и лёгкого выздоровления

CoViD-19 был диагностирован и у супруги президента США.

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Фото © ТАСС / AP

В Кремле желают скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу, у которого сегодня обнаружили коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего и лёгкого выздоровления, — сказал он журналистам.

Напомним, у президента США и его супруги Мелании Трамп выявили коронавирус. Американский лидер и первая леди чувствуют себя хорошо, глава государства, вероятно, сможет выполнять свои обязанности.

Илон Маск отказался делать прививку от коронавируса

Сложившаяся "безвыходная ситуация" подкосила веру предпринимателя в человечество.

А президент России Владимир Путин, в свою очередь, намерен сделать прививку вакцины от коронавируса перед рабочим визитом в Южную Корею.

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