В Кремле заболевшему коронавирусом Трампу пожелали скорейшего и лёгкого выздоровления

В Кремле желают скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу, у которого сегодня обнаружили коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего и лёгкого выздоровления, — сказал он журналистам.
Напомним, у президента США и его супруги Мелании Трамп выявили коронавирус. Американский лидер и первая леди чувствуют себя хорошо, глава государства, вероятно, сможет выполнять свои обязанности.
Илон Маск отказался делать прививку от коронавирусаСложившаяся "безвыходная ситуация" подкосила веру предпринимателя в человечество.
А президент России Владимир Путин, в свою очередь, намерен сделать прививку вакцины от коронавируса перед рабочим визитом в Южную Корею.
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