Житель Сыктывкара напал с ножом на полицейских, один из них убит. Сам дебошир покончил с собой

Житель Сыктывкара напал с ножом на двух полицейских, которых вызвала его супруга. В результате один из правоохранителей погиб, второй получил ранение. Сам дебошир покончил с собой. Об этом Лайфу рассказал источник. Инцидент подтверждают и в СКР.
По данным следствия, ночью 2 октября местная жительница сообщила полиции о неадекватном поведении гражданского мужа. На место выехал наряд. Во время разбирательства буйный мужчина напал на сотрудников патрульно-постовой службы.
В аэропорту Красноярска дебошир жёстко избил полицейского — видеоНа помощь пострадавшему пришёл коллега, и только после этого хулигана удалось скрутить.
— Нанёс им множественные ножевые ранения, после чего свёл счёты с жизнью. От полученных телесных повреждений один из сотрудников полиции скончался на месте происшествия, второй — с ножевыми ранениями в области груди и живота доставлен в больницу, — сообщили в СУ СКР по Республике Коми.
По данным источника Лайфа, раненый полицейский находится в тяжёлом состоянии.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
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