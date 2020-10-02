Житель Сыктывкара напал с ножом на полицейских, один из них убит. Сам дебошир покончил с собой

Житель Сыктывкара напал с ножом на двух полицейских, которых вызвала его супруга. В результате один из правоохранителей погиб, второй получил ранение. Сам дебошир покончил с собой. Об этом Лайфу рассказал источник. Инцидент подтверждают и в СКР.

По данным следствия, ночью 2 октября местная жительница сообщила полиции о неадекватном поведении гражданского мужа. На место выехал наряд. Во время разбирательства буйный мужчина напал на сотрудников патрульно-постовой службы.

— Нанёс им множественные ножевые ранения, после чего свёл счёты с жизнью. От полученных телесных повреждений один из сотрудников полиции скончался на месте происшествия, второй — с ножевыми ранениями в области груди и живота доставлен в больницу, — сообщили в СУ СКР по Республике Коми.

По данным источника Лайфа, раненый полицейский находится в тяжёлом состоянии.