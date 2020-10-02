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В Татарстане хозяин сауны попытался разнять дебоширов и умер от остановки сердца

По данным источника, мужчину никто не бил, в драке он не участвовал.

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Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

В городе Альметьевске (Татарстан) владелец сауны попытался успокоить дебоширов и умер от остановки сердца. Об этом сообщил источник Лайфа.

Жители соседних домов жаловались на слишком шумных отдыхающих в сауне. После этого между ними произошёл конфликт. Владелец заведения приехал на место и успокоил конфликтующих, однако вскоре ситуация повторилась, завязалась потасовка.

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Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Мужчина вновь попытался разобраться в происходящем. В какой-то момент владелец заведения отошёл от толпы и упал на асфальт. Никто из очевидцев не видел, чтобы хозяина сауны били. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в связи с ишемической болезнью сердца. При этом возлюбленная погибшего считает, что его убили.

 Он вылетел из толпы на согнутых ногах и упал. Больше он не встал. Я обернулась на какой-то крик и видела его последние два шага... Я подбежала к нему в ту же секунду, достала телефон, чтобы вызывать полицию и скорую. На меня начали орать: "Не звони ментам, заберите у неё телефон", — написала девушка в соцсетях.

Однако, по данным источника Лайфа, в драке мужчина не участвовал, а лишь старался разнять участников потасовки.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области семилетняя девочка погибла в результате падения на неё самодельной верёвочной карусели.

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