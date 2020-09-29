Доллар — по 90, а евро — по 100? На сколько ещё может подорожать валюта

Почему упал курс рубля

Традиционно тяжёлым месяцем для российской валюты считается август. В сентябре после некоторого ослабления в конце лета рубль обычно отыгрывал потери и укреплялся. Этот год стал необычным. К концу месяца рубль не только не укрепился, но и обновил годовые минимумы. Особенно по отношению к евро, который уже стоит 93. Доллар на Мосбирже — почти 80.

— Девальвация рубля, которую мы видим, — это результат внешнего давления. Всё чаще раздаются заявления о возможных санкциях со стороны США и ЕС из-за "дела Навального". Сказывается ситуация в Белоруссии и Нагорном Карабахе. Давит на рубль и очередное снижение нефтяных котировок из-за второй волны пандемии. Кроме того, нерезиденты активно выходят из вложений в российский госдолг (ОФЗ). Это может отразиться на наполнении бюджета и размере дефицита государственной казны, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Как и другие валюты развивающихся рынков, рубль слабеет на фоне усиления американского доллара. Индекс доллара США DXY с прошлой недели удерживается выше отметки 94 пункта. На это обращает внимание инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. По его словам, инвесторы вкладываются в доллар на фоне постепенного введения новых карантинных ограничений в Европе. Американская валюта в таких условиях становится защитным активом. На рубль оказывает давление и увеличение числа выявляемых случаев COVID-19 в России, что потенциально может привести к восстановлению в той или иной степени карантинных ограничений.

Прогноз курса валют

В начале сентября сразу несколько экономистов дали очень пессимистичный прогноз для курса рубля: ещё до конца года доллар укрепится до 90, евро — до 100. Тогда это казалось невероятным, но сегодня такие цифры уже не выглядят фантастическими.

По словам Артёма Деева, налоговый период конца сентября и обещание Центробанка России увеличить размер валютных интервенций на внутреннем рынке не оказали поддержку рублю. В результате сейчас есть все шансы к тому, что отечественная валюта продолжит падение. По прогнозам Артёма Деева, есть вероятность, что уже в октябре мы увидим доллар по 85 рублей, а евро — по 95–97 рублей.

У Александра Бахтина из "БКС Премьер" иное мнение. Он считает, что основной потенциал ослабления отечественной валюты уже реализован, и дальнейшей существенной просадки рублёвого курса не ждёт. Фундаментальной поддержкой рубля выступает прочный макробазис в виде низкого госдолга, значительных резервов и консервативной бюджетной политики.