Женщины с детьми и пожилые люди покидают Степанакерт — видео

Женщины, дети и пожилые жители Степанакерта, который сегодня подвергся обстрелу со стороны азербайджанских войск, покидают город. Автобусы с гражданскими выезжают в сторону Еревана.

Отмечается, что людей вывозят из города добровольно. Однако, как замечает корреспондент Лайфа Артур Матвеев, который находится в Нагорном Карабахе, мужчины отказываются уезжать в столицу Армении и массово остаются в Степанакерте.

Как ранее сообщал Лайф, вооружённые силы Азербайджана атаковали столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сегодня днём. Десять карабахских спасателей пострадали в результате обстрела. Кроме того, Азербайджан ударил по единственному мосту, соединяющему трассу между Нагорным Карабахом и Арменией.