Женщины с детьми и пожилые люди покидают Степанакерт — видео

Женщины, дети и пожилые жители Степанакерта, который сегодня подвергся обстрелу со стороны азербайджанских войск, покидают город. Автобусы с гражданскими выезжают в сторону Еревана.
Отмечается, что людей вывозят из города добровольно. Однако, как замечает корреспондент Лайфа Артур Матвеев, который находится в Нагорном Карабахе, мужчины отказываются уезжать в столицу Армении и массово остаются в Степанакерте.
Корреспондент Лайфа показал обстановку в Степанакерте после удара по городу — видеоПо улицам передвигаются только военные и журналисты. Не работает связь.
Как ранее сообщал Лайф, вооружённые силы Азербайджана атаковали столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сегодня днём. Десять карабахских спасателей пострадали в результате обстрела. Кроме того, Азербайджан ударил по единственному мосту, соединяющему трассу между Нагорным Карабахом и Арменией.
Напомним, обострение давнего вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники друг друга. Сообщалось, что жертвами боевых действий стали мирные жители. Всё самое важное о происходящем в Арцахе — в онлайн-трансляции Лайфа.
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