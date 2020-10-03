В Армении сообщили о масштабном наступлении войск Азербайджана в Нагорном Карабахе

Вооружённые силы Азербайджана перешли в наступление с утра 3 октября на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

— На северном и южном направлении Арцаха (армянское обозначение Нагорно-Карабахской Республики. — Прим. Лайфа) идут ожесточённые бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих направлениях, перешёл в наступление, — говорится в записи.