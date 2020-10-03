В Армении сообщили о масштабном наступлении войск Азербайджана в Нагорном Карабахе

Вооружённые силы Азербайджана перешли в наступление с утра 3 октября на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
— На северном и южном направлении Арцаха (армянское обозначение Нагорно-Карабахской Республики. — Прим. Лайфа) идут ожесточённые бои. Противник, сосредоточив большие силы в этих направлениях, перешёл в наступление, — говорится в записи.
Свыше 3000 убитых. В Карабахе привели новые данные о потерях АзербайджанаТела погибших находятся в нейтральной зоне.
Напомним, идёт седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своих территорий. В ходе военных действий стороны регулярно публикуют видеоролики с кадрами уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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