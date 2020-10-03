В Армении заявили о сбитом в Карабахе самолёте ВВС Азербайджана

На юге Карабаха около 8:25 (7:25 мск) был сбит самолёт ВВС Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Шушан Степанян в посте в " Фейсбуке ".

Кроме того, около 8:46 утра (7:46 мск) были сбиты два самолёта на передовой. Тип воздушных судов Степанян не уточнила.

Напомним, это уже седьмой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своей техники и населённых пунктов и начали публиковать подтверждающие эти факты видеоролики. Также сообщалось о сбитых самолётах и вертолётах противника, однако в большинстве случаев информация не подтверждалась. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.