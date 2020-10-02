При обстреле Степанакерта погиб один человек, 11 получили ранения

Один человек погиб, 11 были ранены при вечернем обстреле Степанакерта. Об этом сообщил местный омбудсмен Артак Бегларян.
По его словам, по городу были выпущены четыре ракеты. Целенаправленный удар был нанесён по зданию МЧС. Впервые с момента обострения конфликта столицу Нагорного Карабаха обстреляли из тяжёлых ракетных установок.
Между тем в Минобороны Армении сообщили, что в небе Карабаха были сбиты два беспилотника.
Напомним, это уже шестой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своей техники и населённых пунктов и начали публиковать подтверждающие эти факты видеоролики. Также сообщалось о сбитых самолётах и вертолётах противника, однако в большинстве случаев эта информация не подтверждалась. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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