При обстреле Степанакерта погиб один человек, 11 получили ранения

Один человек погиб, 11 были ранены при вечернем обстреле Степанакерта. Об этом сообщил местный омбудсмен Артак Бегларян.

По его словам, по городу были выпущены четыре ракеты. Целенаправленный удар был нанесён по зданию МЧС. Впервые с момента обострения конфликта столицу Нагорного Карабаха обстреляли из тяжёлых ракетных установок.

Между тем в Минобороны Армении сообщили, что в небе Карабаха были сбиты два беспилотника.