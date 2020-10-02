Мирные жители пострадали в результате вечернего обстрела Степанакерта

Как уже сообщал Лайф, столицу Нагорного Карабаха сегодня обстреляли дважды. Днём Азербайджан ударил по единственному мосту, соединяющему трассу между Нагорным Карабахом и Арменией. Десять карабахских спасателей пострадали в результате обстрела. Вечером прошла информация о том, что взрывы снарядов снова слышны в столице Нагорного Карабаха, объявлена воздушная тревога.

Напомним, это уже шестой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своей техники и населённых пунктов и начали публиковать подтверждающие эти факты видеоролики. Также сообщалось о сбитых самолётах и вертолётах противника, однако в большинстве случаев эта информация не подтверждалась. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.