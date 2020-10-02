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Армения обвинила Азербайджан в применении баллистических ракет в Нагорном Карабахе

В Минобороны страны предположили, что они могут принадлежать Израилю.

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Фото © ТАСС / AZIZ KARIMOV

Азербайджан использует баллистические ракеты для обстрела Нагорного Карабаха. С таким заявлением выступили в Министерстве обороны Армении.

Удары по гражданским объектам наносятся также баллистическими ракетами, предположительно, ракетой LORA (израильский ОТРК. — Прим. Лайфа), — написал министр обороны страны Арцрун Ованнисян в "Фейсбуке".

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По улицам передвигаются только военные и журналисты. Не работает связь.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня днём Азербайджан атаковал столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт. В результате удара пострадало десять карабахских спасателей. Местные жители добровольно покидают город в целях безопасности. Преимущественно уезжают женщины с детьми и пожилые люди. Кроме того, азербайджанская сторона ударила по единственному мосту, соединяющему трассу между Нагорным Карабахом и Арменией.

Это уже шестой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своей техники и населённых пунктов и начали публиковать подтверждающие эти факты видеоролики. Также сообщалось о сбитых самолётах и вертолётах противника, однако в большинстве случаев эта информация не подтверждалась. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

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