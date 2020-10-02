Армения обвинила Азербайджан в применении баллистических ракет в Нагорном Карабахе

Корреспондент Лайфа показал обстановку в Степанакерте после удара по городу — видео По улицам передвигаются только военные и журналисты. Не работает связь.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня днём Азербайджан атаковал столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт. В результате удара пострадало десять карабахских спасателей. Местные жители добровольно покидают город в целях безопасности. Преимущественно уезжают женщины с детьми и пожилые люди . Кроме того, азербайджанская сторона ударила по единственному мосту , соединяющему трассу между Нагорным Карабахом и Арменией.

Это уже шестой день обострившегося вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. 27 сентября страны взаимно обвинили друг друга в обстреле своей техники и населённых пунктов и начали публиковать подтверждающие эти факты видеоролики. Также сообщалось о сбитых самолётах и вертолётах противника, однако в большинстве случаев эта информация не подтверждалась. За актуальной ситуацией в Нагорном Карабахе можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.