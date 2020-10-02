Путин и Пашинян созвонились в третий раз за шесть дней

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры выразили серьёзную озабоченность в связи с информацией о привлечении к конфликту в Нагорном Карабахе боевиков с Ближнего Востока.

— Владимир Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта – в русле Заявления президентов стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, — говорится в сообщении Кремля.

Это уже третий разговор лидеров России и Армении за шесть дней, с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Первый раз Пашинян созвонился с Путиным 27 сентября, когда в регионе начались боевые действия. Вторая беседа состоялась 29 сентября.