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Путин и Пашинян созвонились в третий раз за шесть дней

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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Фото © ТАСС/Алексей Смышляев/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Лидеры выразили серьёзную озабоченность в связи с информацией о привлечении к конфликту в Нагорном Карабахе боевиков с Ближнего Востока.

— Владимир Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боестолкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта – в русле Заявления президентов стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября, — говорится в сообщении Кремля.

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По улицам передвигаются только военные и журналисты. Не работает связь.

Это уже третий разговор лидеров России и Армении за шесть дней, с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Первый раз Пашинян созвонился с Путиным 27 сентября, когда в регионе начались боевые действия. Вторая беседа состоялась 29 сентября.

Напомним, всё самое важное о происходящем в Нагорном Карабахе вы можете найти в онлайн-трансляции Лайфа.

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