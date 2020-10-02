Forbes обновил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира

Самой высокооплачиваемой актрисой в мире стала звезда сериала Modern Family София Вергара. За год она заработала 43 миллиона долларов (примерно 3,37 миллиарда рублей). Об этом сообщает журнал Forbes, который составил рейтинг. Отмечается, что большую часть суммы Вергара получила с гонораров стриминговых сервисов и телевидения.

На втором месте расположилась голливудская звезда Анджелина Джоли. Её годовой доход составил 35,5 миллиона долларов (около 2,78 миллиарда рублей). В отличие от Вергары, практически всё Джоли заработала с кинематографа.

На третьей строчке расположилась израильская актриса Галь Гадот, известная по серии фильмов "Форсаж" и супергеройским боевикам "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Лига справедливости" и "Чудо-женщина". За год она заработала немногим меньше, чем Анджелина Джоли, — 31,5 миллиона долларов (примерно 2,47 миллиарда рублей).

Отмечается, что всего в рейтинг попали 10 актрис, общий годовой доход которых составил 254 миллиона долларов (почти 20 миллиардов рублей). Помимо перечисленных в список также вошли Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс, Виола Дэвис.