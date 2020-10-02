"Это было наваждение, гипноз". Ефремов снова обвинил Пашаева в давлении

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за пьяное ДТП со смертельным исходом, подал новую жалобу на приговор, в которой снова заявил, что его бывший адвокат Эльман Пашаев оказывал на него давление. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на текст апелляции.

Актёр напомнил, что практически сразу после трагедии записал видеообращение к семье пострадавшего, где раскаялся в содеянном.

— Потом появился Пашаев Э.М. Он начал убеждать меня, что знает такой путь защиты, который приведёт к благополучному исходу по данному делу. Моя задача — во всём с ним соглашаться. Это было наваждение, гипноз, — говорится в апелляции.

Ефремов отметил, что был растерян, так как впервые попал в подобную ситуацию, что всё происходило "как в каком-то жутком сне". Он подчеркнул, что хочет помочь потерпевшим морально и материально и будет "молиться за их благополучие", чтобы они всё-таки простили артиста.

Актёр также предположил, что в его положении говорить об условном наказании "несерьёзно", однако призвал поверить, что он не несёт угрозы обществу. По его словам, после оглашения приговора произошли изменения, которые сделали его другим человеком. Поэтому Ефремов попросил судей смягчить ему наказание "до пределов, не связанных с лишением свободы".

Ранее Ефремов уже направлял в суд собственную жалобу на приговор, в которой также раскаивался и говорил о давлении со стороны защитника.