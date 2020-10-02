Хотел вручить термос с сюрпризом, но поскользнулся. Момент "грязного" нападения на Пашаева выложили в Сеть

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Парни, облившие накануне юриста Эльмана Пашаева нечистотами, объяснили причину своего поведения, отметив, что не хотели портить имущество экс-защитника Михаила Ефремова.

— Нашей целью было вручение термоса с фекалиями за его неприкрытую ложь, как он её преподносит. Когда я шёл, чтобы вручить этот "Оскар" господину Пашаеву, я поскользнулся на ступеньке — и действительно, некоторое количество содержимого попало на него, — рассказал тот самый Илья, документы которого выхватил юрист во время драки.

Молодой человек отметил, что в результате пришлось обороняться ему, а не Пашаеву, так как тот вступил в драку с обидчиками. При этом деньги за испорченный костюм "Армани" хулиганы готовы вернуть, им нужно только знать номер карты.

Напомним, инцидент произошёл накануне. Злоумышленник, убегая, выронил военный билет. Судя по документу, нападавшим оказался 22-летний Илья. Пашаев предложил ему сделку, в рамках которой парень должен будет назвать заказчиков нападения.