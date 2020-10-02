Хотел вручить термос с сюрпризом, но поскользнулся. Момент "грязного" нападения на Пашаева выложили в Сеть

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Парни, облившие накануне юриста Эльмана Пашаева нечистотами, объяснили причину своего поведения, отметив, что не хотели портить имущество экс-защитника Михаила Ефремова.
— Нашей целью было вручение термоса с фекалиями за его неприкрытую ложь, как он её преподносит. Когда я шёл, чтобы вручить этот "Оскар" господину Пашаеву, я поскользнулся на ступеньке — и действительно, некоторое количество содержимого попало на него, — рассказал тот самый Илья, документы которого выхватил юрист во время драки.
Молодой человек отметил, что в результате пришлось обороняться ему, а не Пашаеву, так как тот вступил в драку с обидчиками. При этом деньги за испорченный костюм "Армани" хулиганы готовы вернуть, им нужно только знать номер карты.
Пашаев назвал причины "грязного" нападения и пригрозил обидчикуВ распоряжении юриста оказались документы злоумышленника.
Напомним, инцидент произошёл накануне. Злоумышленник, убегая, выронил военный билет. Судя по документу, нападавшим оказался 22-летний Илья. Пашаев предложил ему сделку, в рамках которой парень должен будет назвать заказчиков нападения.
После скандального дела о ДТП с участием Михаила Ефремова, по результатам которого артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, на Эльмана Пашаева обрушился шквал критики. Для обжалования приговора Ефремов нанял себе нового адвоката. Пашаева же лишили адвокатского статуса на один год.
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