Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Хотел вручить термос с сюрпризом, но поскользнулся. Момент "грязного" нападения на Пашаева выложили в Сеть

Молодые люди, по их словам, решили "наградить" адвоката за его "неприкрытую ложь".

519

Видео © Соцсети

Парни, облившие накануне юриста Эльмана Пашаева нечистотами, объяснили причину своего поведения, отметив, что не хотели портить имущество экс-защитника Михаила Ефремова.

Нашей целью было вручение термоса с фекалиями за его неприкрытую ложь, как он её преподносит. Когда я шёл, чтобы вручить этот "Оскар" господину Пашаеву, я поскользнулся на ступеньке — и действительно, некоторое количество содержимого попало на него, — рассказал тот самый Илья, документы которого выхватил юрист во время драки.

Молодой человек отметил, что в результате пришлось обороняться ему, а не Пашаеву, так как тот вступил в драку с обидчиками. При этом деньги за испорченный костюм "Армани" хулиганы готовы вернуть, им нужно только знать номер карты.

Пашаев назвал причины "грязного" нападения и пригрозил обидчику

В распоряжении юриста оказались документы злоумышленника.

Напомним, инцидент произошёл накануне. Злоумышленник, убегая, выронил военный билет. Судя по документу, нападавшим оказался 22-летний Илья. Пашаев предложил ему сделку, в рамках которой парень должен будет назвать заказчиков нападения.

После скандального дела о ДТП с участием Михаила Ефремова, по результатам которого артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, на Эльмана Пашаева обрушился шквал критики. Для обжалования приговора Ефремов нанял себе нового адвоката. Пашаева же лишили адвокатского статуса на один год.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.