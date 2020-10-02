"Ей звонили коллекторы". Жених погибшей дочери Конкина рассказал о её проблемах с алкоголем и кредитами

Дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" София Конкина скончалась больше недели назад, но полиция до сих пор не выяснила, был это несчастный случай или же за смертью женщины стоит кто-то из её недоброжелателей. При этом многие, в том числе и отец погибшей, считают, что в гибели Софии виноват её бойфренд Михаил Серов. Для того чтобы выразить свою точку зрения, мужчина пришёл на шоу "Пусть говорят".

В день трагедии Михаил вернулся домой поздно вечером, но Софию не застал. По его словам, она всегда ходила в бассейн в это время, поэтому он не удивился её отсутствию, написал ей сообщение и уехал на работу. Он также рассказал, что у Конкиной были финансовые проблемы, из-за чего её часто донимали коллекторы.

— Её задолженность по кредиту тянулась с 2013 года. Она тогда уходила от бывшего мужа и брала деньги, чтобы начать новую жизнь. Долг был в 500 тысяч. Ей часто звонили коллекторы. София переживала из-за этого. Также у неё были проблемы с тратами: она получала меньше, чем тратила. Я старался контролировать, чтобы она правильно распределяла финансы, — признался мужчина.

Михаил также рассказал, что у Софии были проблемы с алкоголем. Он старался следить за тем, чтобы его избранница не злоупотребляла, но иногда женщина всё же теряла над собой контроль. Один раз это чуть не закончилось трагедией, но Михаил успел вовремя вмешаться.

— У нас был один раз случай, когда она чуть не утонула. Мы тогда отдыхали в открытом бассейне. София выпила чуть больше, чем надо. А в таком состоянии она просто отключается. И вот я увидел, что она уходит под воду. Пришлось вытаскивать, — вспоминает Михаил.

Сам он не понимает, почему подозрения близких и родственников Софии пали на него. Мужчина уверяет, что не виноват в смерти возлюбленной, и считает, что, если бы у полиции были к нему вопросы, он бы не давал интервью на федеральном телевидении.