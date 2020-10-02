Степанакерт вновь под обстрелом, звучит воздушная тревога

Взрывы снарядов снова слышны в столице Нагорного Карабаха. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий. В городе объявлена воздушная тревога.

Ранее Лайф публиковал видео, как женщины, дети и пожилые жители Степанакерта покидают город. Автобусы с гражданскими выехали в сторону Еревана.