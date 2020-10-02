Степанакерт вновь под обстрелом, звучит воздушная тревога

Взрывы снарядов снова слышны в столице Нагорного Карабаха. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий. В городе объявлена воздушная тревога.
Корреспондент Лайфа показал обстановку в Степанакерте после удара по городу — видеоПо улицам передвигаются только военные и журналисты. Не работает связь.
Ранее Лайф публиковал видео, как женщины, дети и пожилые жители Степанакерта покидают город. Автобусы с гражданскими выехали в сторону Еревана.
Армения обвинила Азербайджан в применении баллистических ракет в Нагорном КарабахеВ Минобороны страны предположили, что они могут принадлежать Израилю.
Напомним, что вооружённые силы Азербайджана также атаковали столицу непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сегодня днём. Десять карабахских спасателей пострадали в результате обстрела. Кроме того, Азербайджан ударил по единственному мосту, соединяющему трассу между Нагорным Карабахом и Арменией.
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