"Худой — это мягко сказано". В Башкирии грибники обнаружили истощённого медведя, запертого в клетке — видео

В Башкирии грибники случайно обнаружили в лесу недалеко от деревни Новоивановка Ишимбайского района клетку, в которой заперт истощённый медведь. Об этом сообщает агентство "Башинформ".

Как рассказали волонтёры, косолапый живёт там уже более 10 лет, раньше у него был сосед, тоже медведь, но недавно погиб. Отмечается, что ранее животное было в нормальном состоянии, но сейчас его нечем кормить и ест он только то, что привезут люди.

Ролик с несчастным животным попал в Сеть. На нём автор отмечает, что медведь очень худой и "это ещё мягко сказано", а косолапый в это время внимательно рассматривает гостей.

На ситуацию уже отреагировала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, взяв инцидент под личный контроль. Она обратилась к местным жителям с просьбой подтвердить информацию, а также призвала откликнуться людей, которые могут забрать медведя на ПМЖ.

— Заранее хочу всех попросить: никакого хайпа. В беду попало конкретное животное, и оно не может ждать, пока люди будут самоутверждаться, искать виноватых и обличать друг друга, — написала Радионова в "Инстаграме".

При этом она подчеркнула, что Росприроднадзор не имеет полномочий по спасению и защите таких животных, поэтому она не может дать каких-либо указаний или как-то наказать виновных. Также Радионова призвала не дать косолапому умереть.