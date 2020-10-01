В подмосковном цирке медведь покусал дрессировщика и ребёнка

В подмосковном Реутове в цирке шапито медведь напал на дрессировщика и его 12-летнего сына. Пострадавшие были госпитализированы, передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, во время подготовки к выступлению с животного слетел намордник. Это позволило зверю поцарапать и покусать людей. Региональная прокуратура начала проверку инцидента. Факт нападения медведя подтвердили в пресс-службе УМВД РФ по области.
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