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В подмосковном цирке медведь покусал дрессировщика и ребёнка

Инцидент произошёл во время подготовки к выступлению.

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Фото © Pixabay

В подмосковном Реутове в цирке шапито медведь напал на дрессировщика и его 12-летнего сына. Пострадавшие были госпитализированы, передаёт ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, во время подготовки к выступлению с животного слетел намордник. Это позволило зверю поцарапать и покусать людей. Региональная прокуратура начала проверку инцидента. Факт нападения медведя подтвердили в пресс-службе УМВД РФ по области.

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