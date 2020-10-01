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Стала известна вероятная причина жестокого убийства директора питомника для животных

Сейчас предполагаемый преступник находится в ОВД "Некрасовка".

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Убитый Александр Шестаков. Фото предоставлено Лайфу

Задержанный в Москве подозреваемый в убийстве 55-летнего директора приюта для животных Александра Шестакова Игорь П. раньше работал в том самом приюте, но был уволен. Возможно, это и стало причиной жестокой расправы, сообщает источник Лайфа в правоохранительных органах.

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Коллеги мужчины отмечают, что он был добрым и неконфликтным.

Сейчас предполагаемый убийца находится в ОВД "Некрасовка", куда его привезли для допроса. По нашим данным, это молодой человек 1995 года рождения.

Напомним, в Москве сегодня убили директора приюта для бездомных животных, подполковника МВД в отставке Александра Шестакова. Убийца напал на него с ножом со спины, а затем сбежал.

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