Стала известна вероятная причина жестокого убийства директора питомника для животных

Задержанный в Москве подозреваемый в убийстве 55-летнего директора приюта для животных Александра Шестакова Игорь П. раньше работал в том самом приюте, но был уволен. Возможно, это и стало причиной жестокой расправы, сообщает источник Лайфа в правоохранительных органах.
Напали со спины. В Москве зарезали директора приюта для бездомных животныхКоллеги мужчины отмечают, что он был добрым и неконфликтным.
Сейчас предполагаемый убийца находится в ОВД "Некрасовка", куда его привезли для допроса. По нашим данным, это молодой человек 1995 года рождения.
Напомним, в Москве сегодня убили директора приюта для бездомных животных, подполковника МВД в отставке Александра Шестакова. Убийца напал на него с ножом со спины, а затем сбежал.
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