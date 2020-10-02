Нерпы, рыба и тысячи моллюсков. Камчатский пляж покрылся погибшими обитателями моря — видео

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На Камчатке тысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные. Об этом сообщает телеграм-канал "Подъём". После проведённой Роспотребнадзором экспертизы выяснилось, что содержание нефтепродуктов в воде превышает норму почти в четыре раза, а фенолов — в два раза.

Местные делятся в соцсетях страшными видеороликами с побережья, которое полностью покрыто погибшими морскими обитателями. На кадрах также виден нехарактерный для Тихого океана цвет воды жёлто-зелёного оттенка. Неладное заподозрили и сёрферы, которые после тренировок на Халатырском пляже начали жаловаться на проблемы со зрением. В больнице им поставили диагноз: ожог роговицы.

Как сообщил врио министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков, для выявления источника загрязнения надзорными органами будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов. При этом Кумарьков уточнил, что локального места загрязнения в заливе нет — вредные вещества рассредоточены по всей воде.