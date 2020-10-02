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Иммунолог назвал опенспейсы страшным делом и призвал привлекать к их проектированию врачей

Эксперт отметил, что в открытых офисных пространствах важна хорошая вентиляция.

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Фото © Shutterstock

Открытые офисные пространства опаснее всего с точки зрения распространения коронавируса, заявил доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Опенспейсы — это страшное дело. Если там нет вентиляции обменной, а есть только сплит-системы, которые гоняют один и тот же воздух, то это страшное место для перезаражения, — сказал он, отметив, что больше пользы для всех будет, если офисных работников отпустить по домам.

При этом иммунолог отметил, что в цехах или, например, современных вокзалах и аэропортах риск заразиться минимален, так как это огромные помещения, в которых очень большая кратность воздухообмена.

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В случае причинения вреда здоровью человека или совершения правонарушения повторно размер санкции увеличивается.

Жемчугов заявил, что необходимо изменить подход к проектированию опенспейсов с учётом опыта ограничений на фоне пандемии и привлекать к этому специалистов, которые помогут "осуществить стратегию незаражения друг друга". Иммунолог отметил, что "босс, который сидит в отдельном кабинете" с хорошей вентиляцией, вряд ли заразится, чего нельзя сказать о его сотрудниках.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за роста заболеваемости власти приняли решение с 5 октября обязать работодателей перевести на удалёнку не менее 30% работников.

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