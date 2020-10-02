Иммунолог назвал опенспейсы страшным делом и призвал привлекать к их проектированию врачей

Открытые офисные пространства опаснее всего с точки зрения распространения коронавируса, заявил доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

— Опенспейсы — это страшное дело. Если там нет вентиляции обменной, а есть только сплит-системы, которые гоняют один и тот же воздух, то это страшное место для перезаражения, — сказал он, отметив, что больше пользы для всех будет, если офисных работников отпустить по домам.

При этом иммунолог отметил, что в цехах или, например, современных вокзалах и аэропортах риск заразиться минимален, так как это огромные помещения, в которых очень большая кратность воздухообмена.

Жемчугов заявил, что необходимо изменить подход к проектированию опенспейсов с учётом опыта ограничений на фоне пандемии и привлекать к этому специалистов, которые помогут "осуществить стратегию незаражения друг друга". Иммунолог отметил, что "босс, который сидит в отдельном кабинете" с хорошей вентиляцией, вряд ли заразится, чего нельзя сказать о его сотрудниках.